В Житомире открылся концептуальный автоцентр Skoda
Сообщили в ООО «Еврокар»
Эксклюзивный импортер чешского автопроизводителя Skoda Auto a.s. в Украине – ООО «Еврокар» совместно с ООО «Опад» открыл в Житомире новый концептуальный автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей Skoda.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Еврокар».
В сообщении отмечается, что концептуальный автоцентр Skoda в Житомире, который отвечает всем корпоративным стандартам Skoda Auto, имеет шоу-рум площадью более 400 кв. м, где представлен весь модельный ряд автомобилей Skoda. Общая площадь нового здания составляет 810 кв. м.
Площадь станции технического обслуживания автоцентра на 5 постов составляет более 200 кв. м и оснащена специализированным современным оборудованием для оказания полного перечня сервисных услуг.
Справка УНИАН. Skoda Auto a.s. полностью принадлежит крупнейшему в Европе автомобильному концерну Volkswagen AG (Германия).
В Украине производством автомобилей Skoda занимается ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.).