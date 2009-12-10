В Житомире открылся концептуальный автоцентр Skoda

Эксклюзивный импортер чешского автопроизводителя Skoda Auto a.s. в Украине – ООО «Еврокар» совместно с ООО «Опад» открыл в Житомире новый концептуальный автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей Skoda.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Еврокар».

В сообщении отмечается, что концептуальный автоцентр Skoda в Житомире, который отвечает всем корпоративным стандартам Skoda Auto, имеет шоу-рум площадью более 400 кв. м, где представлен весь модельный ряд автомобилей Skoda. Общая площадь нового здания составляет 810 кв. м.

Площадь станции технического обслуживания автоцентра на 5 постов составляет более 200 кв. м и оснащена специализированным современным оборудованием для оказания полного перечня сервисных услуг.

Справка УНИАН. Skoda Auto a.s. полностью принадлежит крупнейшему в Европе автомобильному концерну Volkswagen AG (Германия).

В Украине производством автомобилей Skoda занимается ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.).