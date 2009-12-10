Оператор связи Beeline расширил территорию GSM-покрытия сети в Ивано-Франковской области, подключив к мобильной связи город Галич с близлежащими населенными пунктами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь связь Beeline доступна в 12 райцентрах Ивано-Франковской области. Сеть GSM охватывает не только Галич, но и около двадцати прилегающих сел, а также значительную территорию Галицкого национального природного парка. Также полностью завершено покрытие отрезка автомагистрали Ивано-Франковск–Львов в Ивано-Франковской области.

Таким образом, связью могут пользоваться еще около 15 тысяч жителей региона. На сегодняшний день мобильной связью Beeline в Ивано-Франковской области охвачена территория, на которой проживает около 1 млн. человек. В целом услугами оператора всех видов связи Beeline сегодня могут воспользоваться более 90% населения Украины.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи предоставляются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), входящими в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологиям оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек.