За освобождение «Арианы» владелец заплатил 2,8 млн. долларов

За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

Он отметил, что на завершающем этапе переговоров благодаря возможностям СВР, которая во взаимодействии с партнерскими спецслужбами оказывала судовладельцу содействия в решении широкого круга вопросов, согласованная сумма выкупа – 2,8 млн. долл. - была доставлена на судно воздушным путем.

Он уточнил, что тюк с деньгами был сброшен из самолета в открытое море вблизи «Арианы», а пираты забрали его на катере и сразу же начали считать деньги.

Н.МАЛОМУЖ также напомнил, что сначала пираты требовали выкупы в сумме 10 млн. долл., 6 млн. долл. В свою очередь судовладелец предлагал сначала 850 тыс. долл., дальше - 1,6 млн. доллл., и в результате в ходе переговоров согласовали сумму в размере 2,8 млн. долл.

Уточняя информацию о состоянии здоровья освобожденных моряков, Н.МАЛОМУЖ заметил, что «были осложнения, ситуация непростая, все имеют те или другие стадии заболеваний». «Но критических ситуаций нет», - заверил он.

Н.МАЛОМУЖ также сообщил, что состояние здоровья женщины – члена экипажа, кока, вызывавшее наибольшую обеспокоенность, за последние недели улучшилось благодаря переданным на борт судна лекарствам с помощью испанских партнеров.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая. В заложниках у пиратов были 24 моряка из Украины, в том числе женщина, которая на 5-м месяце беременности потеряла ребенка.