Минтранс утвердил методику расчета тарифов на услуги

Министерство транспорта и связи Украины утвердило методику расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта.

Как сообщается на сайте министерства, соответствующий приказ Минтранса №1175 от 17 ноября 2009 года зарегистрирован в Министерстве юстиции 27 ноября т.г.

Согласно данной методике, тарифы на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, которые осуществляются в обычном режиме движения, рассчитываются путем суммирования годовой плановой себестоимости услуг и плановой прибыли (с вычетом плановых годовых доходов от других видов деятельности) с разделением этой суммы на запланированный годовой объем перевезенных пассажиров.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, которые осуществляются в режимах экспрессного и маршрутного такси, рассчитываются путем разделения суммы плановой себестоимости услуг на маршруте и плановой прибыли на запланированный объем пассажиров.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров на пригородных, междугородных, международных автобусных маршрутах общего пользования и автобусных маршрутах специальных перевозок определяются путем разделения суммы плановой себестоимости услуг и плановой прибыли за год на запланированный пассажирооборот на маршруте.

При этом стоимость перевозки багажа автобусами в пригородном, междугородном и международном сообщении устанавливается в пределах 10% от стоимости проезда пассажира на автобусном маршруте.

Кроме того, установлена методика расчета тарифов на услуги такси. В частности, тарифы на 1 км проезда в такси рассчитываются путем суммирования плановой себестоимости 1 км пробега и плановой прибыли на 1 км пробега, которые делятся на плановый коэффициент платного пробега такси. При этом коэффициент равен 0,8 – для городов с населением свыше 1 млн. жителей, 0,75 – для городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей, 0,7 – для городов с населением до 500 тыс. жителей.