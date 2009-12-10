НКРС утвердила лицензионные условия в сфере телекоммуникаций

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) сегодня утвердила Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи (местной, междугородной, международной).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, документ устанавливает исчерпывающий перечень организационных, квалификационных, технологических и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами ведения хозяйства при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций, которая подлежит лицензированию.

Положения этого документа распространяются на всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют или намереваются осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной местной, междугородной и международной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи.

Решение НКРС будет направлено на регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня официальной публикации.