«Укрзализныця» рассмотрела Генеральную схему развития

Научно-технический совет «Укрзализныци» рассмотрел Генеральную схему развития железнодорожного транспорта Украины до 2020 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такой документ впервые разрабатывается специалистами ведомства совместно с ГП «Государственный научно-исследовательский центр железнодорожного транспорта Украины».

Отмечается также, что в ходе заседания совета было принято решение создать рабочую группу из специалистов железнодорожного транспорта и ведущих ученых по вопросам формирования системы постоянного мониторинга и прогноза технического развития железнодорожного транспорта Украины.

Как отмечают в ведомстве, генеральная схема (на основе прогнозных объемов перевозок) охватывает перспективный план развития отрасли, реализация которого обеспечит эффективную работу железных дорог по предоставлению качественных и конкурентоспособных транспортных услуг.

При этом указывается, что генсхема развития ж/д транспорта является составной частью Государственной программы развития железнодорожного транспорта.

Указанный документ предусматривает мероприятия по развитию пропускной способности сети и инфраструктуры путем определения приоритетных направлений для обеспечения транзитного и экспортного потенциала и развития транспортных коридоров; развития скоростного пассажирского движения; развития больших транспортных узлов; решения вопроса содержания и эксплуатации малодеятельных участков.