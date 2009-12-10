Минтранс предлагает к обсуждению Транспортную стратегию Украины

Министерство транспорта и связи Украины разработало и выносит на публичное общественное обсуждение проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, транспортная стратегия – первый целостный системный документ, в котором определены приоритеты развития транспорта Украины на долгосрочный период и стратегические задачи развития и функционирования транспортного сектора экономики Украины, расширения международных транспортных связей, эффективного использования транзитного потенциала страны, интеграции национальной транспортной системы в европейскую.

В соответствии с документом, основными целями развития транспортного сектора экономики Украины на период до 2020 года определены модернизация транспортной инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения растущей мобильности населения и товаропотоков, обеспечение конкурентоспособных и качественных транспортных услуг, повышение экологичности, энергоэффективности транспортных процессов и безопасности перевозок пассажиров и грузов.

Среди приоритетов отрасли определены развитие транспортной инфраструктуры, ее модернизация и приведение в соответствие с евростандартами, перестройка сети международных транспортных коридоров и сети пограничных пунктов пропуска, в частности, подготовка транспортной инфраструктуры к Евро-2012.

Транспортной стратегией также предусматривается осуществление структурного реформирования на железнодорожном, морском транспорте, городском и пригородном общественном транспорте, в сфере инфраструктуры дорожного хозяйства. Параллельно запланировано совершенствование государственной системы обеспечения безопасности на транспорте.

Стимулировать устойчивое развитие транспорта, по мнению разработчиков, возможно путем предоставления преимущества экологически чистым и энергоэффективным видам транспорта, снижения техногенной нагрузки транспорта на окружающую естественную среду и тому подобное.

Одним из основных пунктов стратегии является улучшение инвестиционного климата: создание благоприятных условий, которые будут обеспечивать привлекательность транспортной деятельности для привлечения частного, в том числе, иностранного капитала. Предусматривается масштабное привлечение инвестиций на условиях концессий, государственно-частного партнерства и тому подобное.

При этом основные приоритеты и направления развития, прописанные в транспортной стратегии, будут приняты за основу при разработке отраслевых программ и других документов экономического развития.

Как отмечают в министерстве, в результате реализации транспортной стратегии отрасль займет конкурентоспособные позиции по уровню удельных транспортных расходов, безопасности, экологичности, качеству и доступности транспортных услуг. Тем самым будет достигнут уровень развитых стран по коммерческой скорости и своевременности доставки грузов, доступности транспортных услуг для населения. В то же время, отрасль будет способной обеспечить потребности экономики и общества в качественных транспортных услугах, которые будут отвечать мировым аналогам, отмечают в министерстве.