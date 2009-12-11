РЖД в 2010 году выделит на антитеррор 450 млн рублей

В инвестиционной программе РЖД на 2010 год объемом 271 миллиардов рублей заложено на антитеррор 450 миллионов рублей, на пожарную безопасность 426,5 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства, сообщает РИА Новости.

"В нашей повестке дня сегодня инвестиционная программа компании "Российские железные дороги" на 2010 год. Ее общий объем составляет 271 миллиард рублей. В текущем году это 250,5 миллиарда рублей, в следующем году с повышением. И, конечно, стоит подумать о безопасности. На направление "антитеррор" в инвестпрограмме запланированы средства в объеме 450 миллионов рублей, на обеспечение пожарной безопасности - 426,5 миллионов рублей, на повышение безопасности движения - 2,5 миллиардов рублей", - сказал Путин.

Проблемы борьбы с терроризмом и пожарной безопасности оказались в центре общественного внимания после крушения 27 ноября скорого поезда "Невский экспресс", когда погибли 25 человек, и после пожара в пермском клубе "Хромая лошадь", где в ночь на 5 декабря погибли 136 человек.