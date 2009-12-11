Россия выделила около 450 млн. долл. на строительство самолетов

Правительство России выделило около 450 млн. долл. на строительство новых самолетов, в том числе Ан-148.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства РФ.

«Подписаны два распоряжения о поддержке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – 45,2 млрд. руб. (около 1,5 млрд. долл.), и на строительство новой техники, новых самолетов – 13,5 млрд. руб. (около 450 млн. долл.)», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ сообщил, что ОАК получила новый пакет заказов на производство самолетов в период до 2014 года. В частности, 27 гражданских самолетов ТУ-204 СМ, которые будут производиться в Воронеже и в Ульяновске, 57 гражданских самолетов Ан-148, серийное производство которых начато и первый самолет уже куплен авиакомпанией ГТК "Россия". Также предполагается поставить 30 самолетов Б-200, которые будут производиться в Таганроге.

«То есть ОАК получила поддержку на развертывание серийного производства вот этого модельного ряда гражданских и специальных самолетов», - сказал С.ИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября С.ИВАНОВ заявлял, что в России объем заказов на российско-украинский самолет Ан-148 составляет около 100 единиц.

Справка УНИАН. Программа Ан-148 реализуется в широкой международной кооперации с участием 214 компаний из 14 стран мира. Постройка этого самолета развернута в Украине (на ГП «Киевский завод «Авиант») и в России (на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

В июне 2008 года Ан-148 начал выполнять регулярные рейсы на региональных маршрутах Украины.

Ан-148 может эффективно работать в различных климатических и погодных условиях. В частности, в ходе испытаний доказана безотказность работы Ан-148 в жарком климате при температуре воздуха +40 градусов Цельсия и в условиях холода – до -52 градуса Цельсия. К числу преимуществ Ан-148 относится возможность его безопасной эксплуатации в широкой сети аэродромов, включая слабоподготовленные, галечные, грунтовые, обледеневшие и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

На базе Ан-148 разрабатываются новые самолеты. Одним из них является Ан-158, способный принять на борт до 99 пассажиров, в отличие от 85-местного Ан-148. Потребность рынка в таком самолете на период до 2015 года оценивается в 200 единиц.

На АНТК им. Антонова разрабатывают также ряд самолетов повышенного комфорта, объединенных общим обозначением Ан-168. Они смогут перевозить от 8 до 40 пассажиров на расстояние до 7000 км. Потребность в самолетах такого класса до 2015 года оценивается в 60 единиц, а до 2025 года – более чем в 120.