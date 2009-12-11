Суда загранплавания освобождены от уплаты НДС с портовых сборов

Кабинет министров Украины освободил суда заграничного плавания от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с портовых сборов. Соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах постановлением правительства от 7 октября т.г. №1306. Постановление размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на суммы портовых сборов насчитывается НДС в соответствии с законодательством, при этом не насчитывается НДС на суммы портовых

сборов, которые взимаются с судов в заграничном плавании. В частности, это касается судов, которые осуществляют международные перевозки пассажиров, их багажа, грузов и международных отправлений; следуют между портами Украины для осуществления нагрузки/разгрузки с последующим пересечением государственной

границы Украины; следуют транзитом через территорию Украины без таможенного

оформления на ее территории.

Как сообщал УНИАН, украинские морские порты будут предоставлять 50-процентную скидку иностранным круизным лайнерам в зимнюю навигацию.

Соответствующее постановление №1273 «О внесении изменений в Положение о портовых сборах» Кабинет министров Украины утвердил 7 октября.