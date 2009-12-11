«Укрзализныця» назначила 33 дополнительных поезда
11:21, 11 декабря 2009Транспорт/Связь
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На Новогодние и Рождественские праздники
По состоянию на 11 декабря, железные дороги Украины назначили 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.
Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 7 - Приднепровская; 6 - Одесская; 5 - Южная, 3 - Львовская; 2 - Донецкая железная дорога..
Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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