«Укрзализныця» назначила 33 дополнительных поезда

По состоянию на 11 декабря, железные дороги Украины назначили 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 7 - Приднепровская; 6 - Одесская; 5 - Южная, 3 - Львовская; 2 - Донецкая железная дорога..

Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.