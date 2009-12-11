Кабмин утвердил Морскую доктрину

Кабинет министров Украины утвердил Морскую доктрину Украины до 2035 года.

Соответствующее постановление правительства (от 7 октября т.г. №1307) размещено на сайте Верховной Рады.

При этом Министерству транспорта и связи вместе с заинтересованными органами исполнительной власти поручено разработать и подать Кабинету министров Украины в трехмесячный срок проект плана мероприятий по реализации Морской доктрины Украины на период до 2035 г.

В соответствии с доктриной, основными задачами государственной морской политики является поддержка и развитие морехозяйственной деятельности на технологическом, экологическом, социальном уровне для обеспечения удовлетворения потребностей украинского общества, конкурентоспособности на мировом рынке, полного использования геополитического потенциала государства. Также среди задач - обеспечение во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, которое отвечает международному морскому праву и международным стандартам безопасности, повышение уровня безопасности судоходства на украинских судах, эффективное осуществление функций морской администрации и других функций государства, которые предусмотрены международными договорами Украины в отрасли судоходства; содействие развитию всех отраслей экономики приморских регионов государства и обеспечение приоритетности развития морехозяйственной деятельности.

Согласно доктрине, приоритетами национальных интересов Украины в сфере морской деятельности является удовлетворение потребностей ее народа и экономики в использовании ресурсов Азовского и Черного морей, Керченского

пролива и других районов Мирового океана, усиление позиции

Украины среди ведущих морских государств, обеспечение ее безопасности

и суверенитета. Осуществить это запланировано путем экономически целесообразной и экологически безопасной морехозяйственной деятельности, связанной с изучением, разведкой, добычей, использованием сохранением и воссозданием природных ресурсов, обеспечением их неизнурительного использования; торговым судоходством, портовой деятельностью, судостроением и судоремонтом; обеспечением развития морского туризма и пр.

Как отмечается в документе, реализация положений этой Морской доктрины будет способствовать обеспечению устойчивого развития Украины как морского государства, защите и обеспечению ее национальных интересов и безопасности в Азовском и

Черном морях, Керченском проливе и других районах Мирового

океану, повышению международного авторитета.