«АэроСвит» получил первые 15 млн. долл.

ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» получило первый транш в размере 15 млн. долл. США или 50% суммы, выделенной акционерами на покрытие долгов компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам директора по связям с общественностью авиакомпании «АэроСвит» Владимира ГАЙДАША, первый транш получен 8 декабря.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. на внеочередном заседании Наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» было принято решение о выделении финансирования авиакомпании мажоритарными акционерами в размере до 30 млн. долл. с целью покрытия наиболее критичных долгов перед кредиторами авиакомпании.

Решение о финансировании являлось жизненно важным для авиакомпании в связи с критичным уровнем накопившейся задолженности перед кредиторами.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, на сегодня крупнейший перевозчик с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.