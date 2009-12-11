«ЮТэйр-Украина» осуществила первый презентационный перелет

Сегодня из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) осуществила презентационный рейс по маршруту Киев-Луганск новая украинская авиакомпания «ЮТэйр-Украина».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. Согласно сообщению, базой для нового авиаперевозчика «ЮТэйр-Украина», который в конце сентября 2009 года получил сертификат эксплуатанта от Госавиаадминистрации, станет Международный аэропорт «Луганск».

Сначала компания будет выполнять регулярные рейсы из Луганска, Харькова, Николаева в Москву, позже планируется открытие рейса Запорожье-Москва, а также развитие внутриукраинских маршрутов.

Как отметил первый заместитель председателя Госавиаадминистрации Алексей ОВЧИННИКОВ, компания выполнила все требования и придерживалась необходимых процедур для получения сертификата и имеет неплохую перспективу в будущем. «Появление нового перевозчика на украинском рынке авиаперевозок – это очень позитивный показатель, который указывает на то, что кризисные явления в авиации постепенно идут на спад», - отметил он.

Напомним, российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) еще к концу 2008 года намеревалась выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины в бюджетном сегменте. Планировалось выполнять перелеты на небольших самолетах SAAB.

Справка УНИАН. Российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.