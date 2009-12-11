Ан-148 «АэроСвита» будут летать по маршруту Одесса-Москва

ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» с 21 декабря начнет выполнять рейсы Одесса-Москва (Шереметьево) на самолете Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По словам, директора по связям с общественностью авиакомпании «АэроСвит» Владимира ГАЙДАША, таким образом, авиакомпания начнет эксплуатировать отечественный ближнемагистральный самолет Ан-148 на международном направлении, тогда как ранее самолет выполнял перелеты только на внутриукраинских линиях.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2009 г. авиакомпания «АэроСвит» начала первой выполнять регулярные перелеты на первом самолете Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Справка УНИАН. Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.

Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.