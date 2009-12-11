Голубченко: Киев готов к снегопадам и гололедице

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что нынешней зимой столица полностью готова к преодолению проблемы снегопадов и гололедицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“У нас проблем нет с этим. Мы обеспечены полностью всем необходимым. Вся техника прошла полностью технический осмотр, ремонт. Мы имеем соли достаточно для того, чтобы можно было любую гололедицу пережить нормально. И, я думаю, что здесь вопросов не будет. Я думаю, что мы полностью готовы к тому, чтобы, если выпадет снег, мы справились с этим заданием и нормально обеспечили движение транспорта в Киеве и движение киевлян”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, дорожной техники город почти не покупал на эту зиму в связи с кризисом. Но той, что уже есть в столице, достаточно, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Относительно того, закупил ли город специальные реагенты против гололедицы, безопасные для растений, о которых раньше говорил другой представитель столичной власти Игорь ДОБРУЦКИЙ, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: “Я слышу о безопасных реагентах для растений лет 20, и хочу их купить, хоть один килограмм. Но пока еще никто их не продал, а только говорят”.

“Дорогие реагенты, которые сейчас предлагают, они все равно вредны, и нет таких, которые безвредные, ни в одном государстве”, - заверил он. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, компании-производители таким способом пытаются сделать рекламу своей продукции для большего сбыта, и не более того.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года советник Киевского городского председателя И.ДОБРУЦКИЙ заявил, что этой зимой в Киеве 25% территорий, прилегающих к тротуарам и скверам, будут посыпать при гололедице вместо соли специальными реагентами, не вредными для зеленых насаждений.

По информации И.ДОБРУЦКОГО, этот реагент дороже соли в 3-4 раза.