МАУ планирует открыть рейс между Киевом и Алматы

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 11 марта начнет выполнять новый прямой рейс Киев – Алматы (Казахстан).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Рейс будет выполняться 2 раза в неделю: вылет из Киева – по понедельникам и четвергам, вылет из Алматы – по вторникам и пятницам.

Как отмечают в компании, расписание нового рейса составлено таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобные стыковки с рейсами авиакомпании МАУ из Киева в города Западной Европы.

Рейсы будут выполняться на самолетах «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.