В реконструкцию Луганского аэропорта инвестируют 200 млн. грн.

В реконструкцию Луганского аэропорта в 2010 году будет инвестировано около 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в ближайшее время планируется завершить разработку технико-экономического обоснования реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

«В этом году мы завершаем первую стадию проекта реконструкции аэропорта. Она заключалась в модернизации здания аэровокзала, в которую вложили 24 млн. грн. 50% из этой суммы профинансировано из госбюджета, остальная часть – за счет обладминистрации. В следующем году мы приступаем ко второй стадии проекта – реконструкции летного поля”, - сказал А.АНТИПОВ.

Он также отметил, что планируется приобрести специальное оборудование для обслуживания воздушных судов.

«Благодаря реконструкции мы сможем сделать луганский аэропорт запасным для Донецка в рамках проведения чемпионата Евро-2012», - сказал А.АНТИПОВ и добавил, что в дальнейшем, возможно, Луганский аэропорт будет передан в управление крупной западной управляющей компании.