Инвестиции «ЮТэйр-Украина» превысили 10 млн. долл.

Инвестиции в авиакомпанию «ЮТэйр-Украина» превысили 10 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент авиакомпании UTair (Российская Федерация) Андрей МАРТИРОСОВ на презентации компании «ЮТэйр-Украина» в Луганске.

По его словам, компания уже получила первый самолет франко-итальянского производства ATR-42-300, который начал выполнение рейсов между Москвой и украинскими городами Луганском, Харьковом и Николаевом. Через полтора-два месяца предполагается получить второй самолет такого же типа.

«Ми рассчитываем довести парк самолетов авиакомпании до четырех бортов. Возможно, кроме турбовинтовых ATR-42, мы будем также эксплуатировать в Украине реактивные лайнеры компании Bombardier CRJ. Все будет зависеть от пассажиропотоков и спроса на рынке», – отметил А.МАРТИРОСОВ.

Справка УНИАН. Российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.