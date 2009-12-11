«ЮТэйр-Украина» откроет рейсы из Киева в 13 регионов Украины

«ЮТэйр-Украина» с получением второго ATR-42-300 откроет авиарейсы из Киева в 13 регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на презентации авиакомпании «ЮТэйр-Украина» в Луганске директор по летной работе авиакомпании Леонид НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, на первом этапе авиакомпания намерена начать полеты по маршрутам Луганск-Москва, Николаев-Москва и Харьков-Москва. В дальнейшем с получением второго самолета ATR-42-300 предполагается открыть рейсы из Луганска в Киев и из Киева в ряд областных центров Украины.

«Мы намерены развивать региональный рынок Украины. Главная изюминка концепции – что мы используем очень экономичный самолет, что позволяет существенно снизить цены на авиаперелеты. Предполагается, что уровень тарифов на авиаперелеты из Киева в регионы будет сопоставим с уровнем цен на железнодорожные купейные билеты», - сказал Л.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, компания планирует создать две базы в Украине – в Луганском аэропорту и аэропорту «Киев» (Жуляны).

По словам председателя Луганской облгосадминистрации Александра АНТИПОВА, местные власти также ведут переговоры с авиакомпанией об открытии рейсов из Луганска не только по Украине, но и в Стамбул (Турция), Дубаи (ОАЭ), Баку, Ереван, Тбилиси.

«Появление новой авиакомпании дает нам надежду на мощный импульс в развитии бизнеса в Луганской области. Мы рассчитываем на активизацию внешнеэкономических связей не только между Украиной и Россией, но и с другими странами», - сказал он.

Справка УНИАН. Российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.