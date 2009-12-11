Через Винницу назначено 12 дополнительных поездов

К новогодним и рождественским праздникам через Винницу по состоянию на 11 декабря этого года назначено 12 дополнительных поездов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Винницкого вокзала Григорий МОСКАЛЬЧУК.

По его данным, через Винницу дополнительные поезда проходят в направлении Ужгорода, Ивано-Франковска, Львова, Кишинева, Каменец-Подольского, Одессы, Киева, Харькова и Москвы. Наибольшим спросом пользуются западные направления. В связи с этим не исключено, что будет назначено еще несколько дополнительных поездов и прицепных вагонов.