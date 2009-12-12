НКРС за посекундную тарификацию разговоров по сотовику

НКРС намерена обязать мобильных операторов округлять продолжительность разговоров по телефону в меньшую сторону, а не в большую. Такое "округление" позволяет сейчас "Астелиту" получать дополнительно 5% прибыли, сообщает Дело.

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) поддержала законопроект №5377 депутата Анатолия Гриценко, в котором он предложил учитывать полные тарифные единицы времени при начислении платы за звонки по мобильному телефону. Иными словами его применение может обязать операторов округлять время разговоров в меньшую сторону.

Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 25 ноября. Его автор предлагает внести изменения в пункт 3 статьи 39 закона "О телекоммуникациях" о начислении платы за телекоммуникационные услуги, заменив слова "при расчетах с потребителями" на фразу "при начислении платы за каждую такую услугу". В настоящий момент если тарификация поминутная, то длительность разговора округляется до минут и, разговор длительностью 1 минута 30 секунд оплачивается как двухминутный. Принятие законопроекта обяжет операторов тарифицировать данный разговор как одноминутный, так как полная единица тарификации (минута) использовалась бы одна. Автор законопроекта считает, что принятие подобных изменений будет стимулировать операторов внедрять посекундную тарификацию вместо поминутной.

Комиссия согласовала проект закона, добавив поправку, которая, по мнению НКРС, поможет избежать неоднозначной трактовки закона. Пункт 3 статьи 39 закона "О телекоммуникациях" о начислении платы за звонки комиссия предложила после слов "тарифные единицы времени" дополнить словами "за фактическое время получения потребителем телекоммуникационных услуг". По мнению НКРС, округление операторов времени тарификации при расчетах за звонки в большую сторону, нарушает пункт 5 статьи 67 закона "О телекоммуникациях", в котором говорится, что взыскание повременной платы должно осуществляться за фактическое время получения потребителем телекоммуникационных услуг. По словам члена НКРС Людмилы Артюшенко, применение такой практики позволяет одному из операторов (компании "Астелит" (ТМ Life:) - прим. "ДЕЛО") получать более 5% от общего дохода.

Конкуренты компании согласны с позицией регулятора. Как сообщили "ДЕЛУ" в пресс-службе "Киевстара", в компании поддерживают саму идею законопроекта и дополнения, предложенные к нему НКРС, так как эти изменения лишь уточняют и без того, действующую норму Закона "О телекоммуникациях". "В то же время, обращаем внимание, что законопроект не содержит норм, прямо предписывающих "округление интервалов тарификации в меньшую сторону". Он всего лишь отмечает, что при начислении платы за каждую услугу, оператор обязан учитывать только полные единицы времени", - говорят в компании.

То, что предлагаемые изменения не смогут радикально решить проблему, подтверждают и эксперты. "Мне кажется, что предлагаемая законопроектом формулировка не снимает юридическую неоднозначность, существующую в части 3 статьи 39. В законе должна быть четко зафиксирована посекундная тарификация для всех голосовых услуг", - считает руководитель отдела исследований рынков услуг GfK Ukraine Глеб Вышлинский.

В то же время, в "Астелите" считают, что согласно текущему законодательству, тарифы операторов мобильной связи не подлежат государственному регулированию и устанавливаются ими самостоятельно. "Таким образом, наша компания устанавливает полные тарифные единицы времени в соответствии с собственной тарифной политикой", - говорит менеджер отдела внешних связей оператора Надежда Лубнина. В то же время эксперты считают, что округление интервалов тарификации в большую сторону, как и плата за соединение, являются попытками перехитрить потребителя. "Законодатель должен пресекать подобные вещи, хотя, конечно, полностью предотвратить их нереально", - считает Вышлинский.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы мобильной связи отказались выполнить решение НКРС о запрете использования в рекламе нулевых тарифов. Такое решение было принято регулятором 9 июля и должно было вступить в силу 1 сентября.