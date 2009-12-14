В Черном море затонуло судно „Oganbey”: 1 моряк погиб

В Черном море затонуло грузовое судно „Oganbey”, среди членов экипажа которого шестеро украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, по информации спасательно-координационного центра Анкары (Турция), 12 декабря в 2.39 по местному времени в Черном море на расстоянии 180-200 км от Стамбула у турецкого берега затонуло судно „Oganbey” под флагом Панамы (8150 тонн, год построения - 1970, судовладелец – „Darya Shipping” (Турция).

Судно следовало с грузом угля из порта Туапсе в Турцию.

По предварительным данным, судно перевернулось в штормовых условиях из-за сдвига груза.

На борту судна находились 16 членов экипажа: восемь граждан Турции, шесть граждан Украины и двое граждан Грузии.

Согласно последней информации Государственного морского спасательно-координационного центра Министерства транспорта и связи Украины (Одесса), поступившей из Анкары, найдены и спасены пятеро украинцев. Один гражданин Украины погиб. Спасательная операция продолжается.

Государственный морской спасательно-координационный центр Минтранса поддерживает постоянную связь со Спасательным центром в Анкаре.