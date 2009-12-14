Грузооборот китайских портов в январе-ноябре вырос на 8%
11:50, 14 декабря 2009Транспорт/Связь
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Против 11 месяцев 2008 г.
Грузооборот портов Китая в январе-ноябре 2009 года вырос на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2008-го - до 6,33 млрд тонн.
Как указано в материалах Минтранса Китайской Народной Республики, грузоперевалка морских портов при этом выросла на 7,7% - до 4,33 млрд тонн, речных на 8,8% - до 1,99 млрд тонн, передает ИАА "Портньюс".
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