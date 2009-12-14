Перевозка грузов в Украине сократилась на 24%

Предприятия транспорта Украины за январь-ноябрь 2009 года перевезли 630 млн. тонн грузов, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот составил 343,2 млрд. т/км, что на 24,6% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 26,1%. На Львовской железной дороге он уменьшился на 33,6%, на Юго-Западной – на 29,8%, на Южной – на 29,4%, на Донецкой – на 24,8%, на Приднепровской – на 24%, на Одесской – на 18,0%.

Сокращение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 10%), авиационном (на 9,3%), трубопроводном (на 23,3%), речном (на 41,5%) и морском (на 54,4%).

Перевозка грузов железными дорогами за отчетный период сократилась на 24% – до 355,9 млн. грн., в т.ч. отправление грузов – на 21,6%. Отправления грузов уменьшились на Одесской железной дороге на 35,5%, на Львовской – на 30,3%, на Юго-Западной – на 27,4%, на Донецкой – на 20%, на Приднепровской – на 19,1%, на Южной – на 10,8%.

В частности, отправление цемента снизилось на 42,7%, стройматериалов – на 40,9%, химических и минеральных удобрений – на 34,6%, черных металлов – на 28,7%, лесных грузов – на 26,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,7%, кокса – на 15,4%, утиля черных металлов – на 15,2%, железной и марганцевой руды – на 13,8%, каменного угля – на 11,9%. В то же время, отправление зерна и продуктов помола выросло на 29,8%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 9,1 млн. тонн, что на 50,7% меньше от объема января-ноября 2008 года. В частности, перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 55,8%, морского – на 43,5%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 50,8%, речным – на 37,1%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 13,2% – до 147,7 млн. тонн. Переработка импортных грузов за отчетный период уменьшилась на 45,3%, транзитных грузов – на 21,1%, грузов внутреннего сообщения – на 58,9%. Переработка экспортных грузов выросла на 13,6%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 21,3% – до 15,5 тыс. единиц.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлицами-предпринимателями) за январь-ноябрь 2009 года перевезли 128 млн. тонн грузов, что на 26% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Грузооборот выполнен в объеме 30,7 млрд. т/км, что на 10% меньше, чем в январе-ноябре 2008 года.

Авиационным транспортом за 11 месяцев т.г. перевезено 76,9 тыс. тонн грузов, что на 18,8% меньше объема января-ноября 2008 года. Грузооборот авиационного транспорта составил 316,9 млн. т/км, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, перевозка грузов железными дорогами за 11 месяцев 2008 года уменьшилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 467,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году. Грузооборот составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем в 2007 году.