Перевозка пассажиров в Украине снизилась на 1 млрд. человек

Пассажирским транспортом за январь-ноябрь т.г. перевезено 6,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 120,5 млрд. пасс./км, что на 12,5% (около 1 млрд. чел.) и 11,5%, соответственно, меньше объемов января-ноября 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом за январь-ноябрь 2009 г. отправлено 394 млн. пассажиров, что на 4,2% меньше, чем в январе-ноябре 2008 г. Отправления пассажиров уменьшились на Донецкой железной дороге – на 7,6%, Южной – на 4,7%, Одесской – на 4,3%, Юго-Западной – на 4,1%, Львовской – на 3,2% и Приднепровской – на 2,3%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,7 млрд. пассажиров, что на 7,8% меньше, чем в прошлом году. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,9%.

По данным комитета, перевозки пассажиров водным транспортом сократились на 13,3% - до 7,3 млн. человек, в частности, перевозки морским транспортом – на 15,6%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 82,2% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 15,3%. Заграничные морские перевозки пассажиров уменьшились на 3,8%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 4,8 млн. пассажиров, что на 17,7% меньше объемов авиаперевозок пассажиров за 11 месяцев 2008 г.

Кроме того, городским электротранспортом перевезено 2,6 млрд. пассажиров, что на 19,5% меньше.

Напомним, в прошлом году, за 11 месяцев 2008 г., перевозка пассажиров в Украине выросла на 2,4% - до 7,7 млрд. человек.

Справка УНИАН. За 2008 год пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.