TeliaSonera и «Эрикссон» запустили сеть 4G

Первая в мире крупнейшая сеть четвертого поколения (4G) сегодня запущена в эксплуатацию оператором TeliaSonera и компанией «Эрикссон».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связи с общественностью компании «Эрикссон».

Согласно сообщению, центр Стокгольма полностью находится в зоне покрытия сети LTE производства «Эрикссон» и на сегодняшний день это крупнейший проект по развертыванию сети LTE в мире.

Как отмечается в сообщении, коммерческая сеть мобильного широкополосного доступа оператора TeliaSonera в Стокгольме сегодня является самой крупной и быстрой в мире.

LTE, технология мобильной связи нового поколения, спроектирована для передачи огромных объемов информации с минимальными финансовыми и энергозатратами, оптимизируя использование частотного диапазона и реализуя скорости передачи данных по воздуху, сравнимые с оптоволоконными сетями. Благодаря снижению времени отклика абоненты получают мобильный доступ к любым онлайн услугам: HD-видео, многопользовательские игры и т.д.