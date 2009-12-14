Порошенко: Украина выступает за вооружение экипажей

Украина будет инициировать изменения в международное законодательство в области морского права, которые будут способствовать более эффективному противодействию пиратству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Мы считаем, что морское право должно предоставить возможность экипажу судна себя защитить. Мы считаем, что Украина будет инициатором изменений, которые позволят остановить пиратство», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, в Украине убеждены, что наличие лишь кораблей сопровождения, как свидетельствуют последние нападения пиратов, не обеспечивает эффективного противодействия захвату судов.

В связи с этим Украина будет инициировать проведение консультаций о возможности предоставить членам экипажей право иметь оружие, а также об упрощении процедуры предоставления разрешения на пребывание на судах охранных подразделений компетентных органов.

По словам П.ПОРОШЕНКО, в связи с тем, что судовладельцы соглашаются платить пиратам выкупы, фактически, таким образом финансируется терроризм.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что сегодня международное законодательство нуждается в серьезном реформировании, чтобы действия государства по противодействию пиратству были эффективными. Он напомнил, что морское право запрещает капитану судна иметь оружие, а также запрещает иметь оружие на коммерческом судне.