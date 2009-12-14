Винницкий облсовет увеличил уставный фонд аэропорта

Винницкий областной совет увеличил уставный фонд коммунального предприятия «Аэропорт Винница» на 45,22% или на 3,220 млн. грн. - до 10,3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, облсовет утвердил изменения в устав коммунального предприятия «Аэропорт Винница», с учетом которых «предприятие получило уставный фонд, размер которого составляет 10 млн. 341 тыс. 162 грн.».

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Винницкий областной совет направил 3,22 млн. грн. на реконструкцию аэровокзального комплекса областного коммунального предприятия "Аэропорт "Винница".

В декабре 2008 года в аэропорту был открыт международный пункт пропуска через государственную границу. В мае 2008 Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.