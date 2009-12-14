АМК оштрафовал житомирское предприятие «Опад»
На 20 тысяч гривень
Житомирское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Опад» на 20 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе отделения со ссылкой на его руководителя Александра БЕЗСМЕРНОГО.
По его словам, предприятие оштрафовано, в частности, за злоупотребление на рынке предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. ООО «Опад» воспользовалось своим исключительным правом обслуживать автомобили и установило на эти услуги экономически необоснованные цены.
Отмечается, что ООО «Опад» признало нарушения и обязалось устранить их.
Справка УНИАН. ООО «Опад» является уполномоченным дилером на территории Житомирской области автомобилей марок Skoda, Mitsubishi, Мazda, Peugeot, Volkswagen, ВАЗ, ГАЗ, продает их и осуществляет дальнейшее обслуживание согласно гарантии на своих станциях техобслуживания.