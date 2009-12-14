АМК оштрафовал житомирское предприятие «Опад»

Житомирское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Опад» на 20 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе отделения со ссылкой на его руководителя Александра БЕЗСМЕРНОГО.

По его словам, предприятие оштрафовано, в частности, за злоупотребление на рынке предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. ООО «Опад» воспользовалось своим исключительным правом обслуживать автомобили и установило на эти услуги экономически необоснованные цены.

Отмечается, что ООО «Опад» признало нарушения и обязалось устранить их.

Справка УНИАН. ООО «Опад» является уполномоченным дилером на территории Житомирской области автомобилей марок Skoda, Mitsubishi, Мazda, Peugeot, Volkswagen, ВАЗ, ГАЗ, продает их и осуществляет дальнейшее обслуживание согласно гарантии на своих станциях техобслуживания.