Возобновлено движение во Львовской области

Железнодорожники возобновили движение на ст. Гребенив (Сколивский р-н., Львовская обл.), где накануне произошло схождение трех вагонов грузового поезда №1607 Львовской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

По состоянию на 6.00 утра было поднято два вагона, в 10.00 – третий вагон. В результате схождения был задержан только один поезд – №1607.

С 10.00 14 декабря движение поездов на участке возобновлено полностью.

Причины и обстоятельства этого серьезного инцидента выясняются.

Напомним, 14 декабря в 01.45 на ст. Гребенив (Львовская железная дорога) в поезде №1607 на стрелке №9 произошло схождение с пути трех вагонов.

В целом в составе поезда курсировало 50 вагонов, вес поезда – 4500 тонн.