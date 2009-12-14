16 декабря пройдет выездное заседание правительства

16 декабря 2009 года по случаю 18-й годовщины создания «Укрзализныци» в 10.00 состоится выездное заседание Правительства и Всеукраинский форум железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В мероприятиях примут участие премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, первый заместитель Министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил Костюк, народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, работники железнодорожного транспорта Украины и другие.

На выездном заседании Правительства будут рассмотрены проекты нормативно-правовых документов относительно решения основных вопросов развития железнодорожного транспорта. В частности, будет идти речь о Государственной программе реформирования железнодорожного транспорта на 2009-2015 годы, Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2020 года, обеспечении прозрачности государственной тарифной политики относительно перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, повышение эффективности использования транзитного потенциала страны и др.

По окончанию заседания Правительства запланирована пресс-конференция Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Мероприятие состоится в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварской проспект, 15, станция метро „Лівобережна”). Для журналистов вход из 407 ворот со стороны ул. Никольсько-Слободская.

Аккредитация представителей СМИ до 18:00 15.12.09 по телефонам:

(044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76

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