Лондон и Кент соединил высокоскоростной поезд

В понедельник на лондонский вокзал Сент-Панкрас из графства Кент, что на юге-востоке Англии, прибыл новый высокоскоростной поезд. Как сообщает русская служба радио Би-Би-Си, пассажиры, севшие в городе Эшфорд, были в пути всего 37 минут вместо обычных 80 минут.

Компания-оператор Southeastern закупила построенные в Японии составы Javelin класса 39, которые развивают скорость до 200 км/ч.

Часть пути этот состав проходит по высокоскоростному участку "Хай Спид 1" (HS1), соединяющему Лондон с тоннелем под Ла-Маншем в Фолькстоне.

Новые составы, стоимостью примерно в 3,6 миллионов долларов каждый, использовались в ограниченном тестовом режиме с июня этого года. Они вводятся в эксплуатацию в будущее воскресенье, что совпало по времени с изменениями в расписании поездов компании-оператора Southeastern, которые проводятся впервые за последние 40 лет.

Компания намеревается увеличить парк своих поездов на 200 составов и вполовину сократить время в пути из Дувра вЛондон - с примерно двух часов до 69 минут.

Вместе с тем билеты на новые поезда класса Javelin будут на 20% дороже обычных. Обратный билет в часы-пик из Эшфорда в Лондон будет стоить 48 фунтов 70 пенсов (примерно 30 долларов) по сравнению с обычной ценой в 40 фунтов 60 пенсов.

Новая услуга стала возможна благодаря правительственным инвестициям в эту высокоскоростную новую ветку в размере 5,8 млрд фунтов.