PSA Peugeot Citroen создает дочернюю компанию в Украине

Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen (Франция) с целью усиления присутствия на украинском авторынке открывает в Украине предприятие «Пежо Ситроен Украина», задачей которого будет импорт транспортных средств, запасных частей и обеспечение дилерских сетей обеих марок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель подразделения Peugeot создаваемого предприятия «Пежо Ситроен Украина» Серж БОНЗЕ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, компания начнет деятельность с первой половины 2010 года, включая финансовый департамент, департамент запасных частей и обслуживания, которые будут общими у обоих марок, а также два операционных подразделения, одно – для марки Citroen, другое – для Peugeot.

Задачами подразделений будет создание собственной отдельной коммерческой и маркетинговой стратегий и деятельность по развитию дилерской сети.

При этом он отметил, что офис нового предприятия начнет работать уже в январе 2010 года, а коммерческую деятельность предприятие планирует начать в апреле.

С.БОНЗЕ также отметил, что несмотря на значительное падение авторынка в текущем году, PSA ожидает постепенный рост продаж начиная с 2010 года. В с связи с этим PSA планирует к 2015 году увеличить свою долю на авторынке Украины до 7%.

Также он добавил, что действующие частные импортеры, которые сыграли большую роль в становлении обоих торговых марок в Украине (компания "Илта" – Peugeot, группа компаний "АИС" - Citroen), продолжат свою работу.

Справка УНИАН. PSA Peugeot Citroën — французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе.