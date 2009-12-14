ДЖД уменьшила перевозки угля

Донецкая железная дорога за 11 месяцев текущего 2009 года уменьшила перевозки каменного угля на 10,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 68 млн. 812 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, 68 млн. 812 тыс. тонн перевезенного в этом году каменного угля составляют 57,2% от общих объемов перевозок. Уменьшение в текущем году объемов перевозок каменного угля на ДЖД объясняют отсутствием рынков сбыта и уменьшением производства на угольных предприятиях Донбасса.

В ноябре 2009 года Донецка железная дорога перевезла свыше 6,6 млн. тонн каменного угля, в среднем за сутки это составило 220 тыс. тонн (3209 вагонов).

Всего за 11 месяцев 2009 года Донецкой железной дорогой перевезено свыше 120,2 млн. тонн грузов, что на 4,5% выше планового показателя. В среднему ежесуточно нагружалось 360 тыс. тонн. Грузовой оборот за 11 месяцев составил 29,6 млн. т/км, что на 9,6% выше плана.

За январь-ноябрь было выгружено 1 млн. 700,394 тыс. вагонов или 100% планового показателя.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3,25 тыс. тонн. На 3,2%, сравнительно с плановым показателем, выросла средняя техническая скорость – 38,4 км/ч.