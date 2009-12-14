Сотрудники British Airways намерены бастовать

Сотрудники крупнейшей британской авиакомпании British Airways (BA) проголосовали за проведение масштабной забастовки в период рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британский профсоюз Unite.

Решение о проведении индустриальной акции протеста против сокращения рабочих мест и изменений в контрактах сотрудников поддержали свыше 92% сотрудников ВА, состоящих в профсоюзе и принимавших участие в голосовании.

Ожидается, что акции протеста членов экипажей ВА пройдут в период с 22 декабря по 2 января 2010 года. Этот период является одним из самых напряженных для авиации, поскольку миллионы британцев устремляются в эти дни в другие города и страны для встречи Рождества и Нового года. Забастовка грозит сорвать или серьезно нарушить выполнение нескольких сотен рейсов, а от ее последствий могут пострадать около 20 млн. пассажиров. "С тяжелым сердцем мы планируем эти забастовки на рождественский период, но надеемся, что компания сделает все возможное, чтобы их избежать. Мы ждем ее ответа, и готовы к переговорам в любое время", - заявил на брифинге заместитель главы профсоюза Unite Лен МАККЛАСКИ.

Экипажи самолетов BA насчитывают в общей сложности около 13,5 тысяч человек, то есть треть от общего числа всех сотрудников авиакомпании. В лондонском аэропорту "Хитроу" базируются примерно 11,5 тысяч сотрудников, еще 1,3 тысячи работают в лондонском аэропорту "Гэтвик", и около 700 человек - за рубежом. Авиакомпания утверждает, что ее сотрудники являются намного более высокооплачиваемыми, чем в других британских авиакомпаниях. К примеру, средняя зарплата среди членов экипажа ВА составляет 29 тысяч фунтов стерлингов в год, в то время как в авиакомпании easyJet - 20 тысяч фунтов, в Virgin Atlantic - 14,4 тысячи фунтов. Кроме этого, сотрудники ВА имеют значительный соцпакет и командировочные. British Airways также разъяснила, что изменения в условиях работы сотрудников произведены в связи с оптимизацией штата и не являются изменениями в их контрактах. "С октября мы приглашаем профсоюз Unite к переговорам для обсуждения возможных вариантов. Мы по-прежнему ждем, и наше приглашение остается в силе", - говорится в сообщении авиакомпании.