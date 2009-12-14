«Роскомнадзор» выдал МТС, "Вымпелкому" и "Мегафону" разрешения

«Роскомнадзор» в понедельник, 14 декабря, выдал сотовым операторам "большой тройки" (МТС, "Вымпелком"и "Мегафон") разрешения на использование радиочастот для развертывания сетей сотовой связи третьего поколения на улицах Москвы (outdoor-сети).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на операторов.

Частотные разрешения для 3G внутри помещений и метро операторы получили еще в мае и постепенно запускали 3G-услуги в московской подземке, торговых и бизнес-центрах, аэропортах, гостиницах и т.д. С получением частотных разрешений для outdoor-сетей операторы получили возможность в ближайшее время запустить 3G вне помещений столицы. Для этого им еще необходимо получить свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств (РЭС). Сети третьего поколения дают абонентам возможность пользоваться в мобильных сетях высокоскоростным интернетом (до 3,6 мегабит в секунду), смотреть потоковое видео, скачивать "тяжелый" контент.

Крупнейший сотовый оператор в РФ – МТС получил разрешение установить в Москве 783 базовых станций стандарта UMTS (стандарт 3G-сетей). В первую очередь, outdoor-сеть от МТС покроет центральную часть Москвы в границах третьего транспортного кольца, в основных бизнес-районах столицы, на ключевых транспортных магистралях и транспортных узлах в пределах МКАД, говорится в сообщении компании. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") получил разрешение на около 1 тысячи базовых станций. По данным компании, в настоящий момент более 16% ее абонентской базы в Москве пользуется телефонами с поддержкой 3G. "Вымпелком" сначала также сконцентрируется на запуске 3G в центре столицы.

Общее количество базовых станций 3G "Мегафона"в Москве и Московской области к концу 2009 года составит 700 единиц. В долгосрочных планах оператора - разместить на территории столичного региона более 3 тысяч базовых станций третьего поколения, что обеспечит доступ к новым услугам всем жителям столицы и Подмосковья, говорится в сообщении оператора. Первые базовые станции 3G (outdoor) появятся практически во всех районах Москвы. В приоритетном порядке оператор намерен включить в зону действия новой сети исторический центр Москвы, деловые районы и ключевые автомагистрали. Также готовится программа по развертыванию сети 3G в спальных районах российской столицы и в московском метро. Уличная сеть 3G-сеть от "Мегафона" в Москве может появиться до конца текущего года.

Отметим, выделения частот в Москве операторы ждали с 2007 года, когда им были выданы 3G-лицензии на всю РФ. Операторы развертывали сети третьего поколения в регионах, но не могли их запустить в столице из-за того, что в необходимом для 3G частотном диапазоне работало оборудование военных. В мае операторы получили частотные разрешения для 3G внутри помещений и в метро (indoor), на улице работать сети третьего поколения не могли. Осенью т.г. Минобороны объявило, что согласовало выделение частот для развертывания 3G на московских улицах. 3G-сети на улицах Москвы будут работать с некоторыми ограничениями по высоте антенн, мощности приемопередатчиков, развертке лепестков излучения базовых станций. Кроме того, по-прежнему нельзя будет развернуть сети в 60-километровой зоне вокруг Москвы из-за расположения систем спутниковой связи военного назначения.