«Авлита» увеличила перечисление налогов и сборов

Стивидорная компания «Авлита» по итогам января-ноября т.г. перечислила в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 70,5 млн. гривен, что на 58,6% больше, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в компании, 16,5 млн. грн. (23,4%) из общей суммы перечисленных за указанный период налогов и сборов составляют отчисления в местный бюджет и в фонды социального страхования, в том числе, в Пенсионный фонд.

Рост сумм, перечисленных в бюджет и внебюджетные фонды, связан, прежде всего, с увеличением объемов перевалки грузов, сообщили в компании.

Справка УНИАН. «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания располагает возможностями для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а так же с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, включая 5 причальных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.

По итогам 2008 года ЗАО СК «Авлита» перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 41,3 млн. гривен. «Авлита» стабильно входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона.