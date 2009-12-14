Васюник: на Евро-2012 планируется выделить до 6 млрд. грн.

В 2010 году на подготовку объектов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года предусматривается выделить около 6 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, об этом он сказал журналистам сегодня на презентации логотипа Евро-2012.

По его словам, до конца этого года все главные объекты должны быть профинансированные в сумме немногим меньше 1 млрд. грн.

«Финансирование в полном объеме всех главных объектов – это единственное, что может уберечь подготовку Украины от возможных срывов. Мы сконцентрировали финансирование на первоочередных объектах, таких, как стадионы, аэропорты, дороги», - отметил И.ВАСЮНИК.