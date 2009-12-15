В Черниговской обл. нарушено транспортное сообщение с 3 селами
11:45, 15 декабря 2009Транспорт/Связь
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Из-за ледохода на Десне
В Черниговской области вследствие ледохода на Десне нарушено транспортное сообщение с тремя селами.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В результате ледохода 14 декабря разведен понтонный мост через р. Десна вблизи села Бирино Новгород-Сиверского района. Вследствие происходящего, нарушено пешеходное и транспортное сообщение между райцентром и населенными пунктами Биринского сельского совета – с. Бирино, с. Подгорное, с. Прокоповка Новгород-Сиверского района. Автомобильное движение осуществляется через г. Шостку Сумской области.
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