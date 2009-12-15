Большую часть окружной дороги Луганска откроют в 2010 г.

Большую часть окружной дороги вокруг Луганска можно будет сдать в эксплуатацию уже в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, принимая участие в открытии движения по участку объездной дороги Знаменка-Луганск-Изварино (605-й километр).

Глава правительства отметила, что этот участок дороги позволит организовать транзитные перевозки через Украину в Россию и, кроме того, позволит разгрузить движение в Луганске, а аткже улучшит экологическую ситуацию в городе.

«Значительную часть окружной дороги мы собираемся закончить в 2010 году. А сейчас (открыта – УНИАН) часть транзитной магистрали, которая дает Украине возможность сделать еще один шаг для развития наших возможностей по транзиту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер вручила награды Кабинета министров строителям, принимающим участие в строительстве дороги.