Автопроизводители заботятся о пешеходах

Международная автомобильная федерация призывает ЕС установить минимальные стандарты обустройства пешеходных переходов.

Об этом идет речь в сообщении Федерации, текст которого передан УНИАН.

“Ежегодно более 8 тысяч пешеходов погибают в дорожно-транспортных происшествиях в Европе. Практически, каждое четвертое ДТП случается на пешеходном переходе”, - отмечается в сообщении Федерации.

По убеждению Федерации, должны быть установлены минимальные требования к маркировке пешеходных переходов, освещению и дорожным знакам.

В сообщении отмечается, что в результате проведенного Автомобильным клубом Италии и шестнадцатью клубами-партнерами исследования пешеходных переходов в 31 городе Европы стало понятным, что ситуация ухудшается по сравнению с 2008 годом.

В целом, было изучено 310 пешеходных переходов с точки зрения системы перехода, доступности, дневной и ночной видимости.

“Даже пешеходные переходы с освещением могут нести риски и снижать уровень безопасности, если они не достаточно оснащены”, - отмечается в сообщении.

По убеждению Федерации, улучшения функционирования пешеходных переходов во многих странах можно достичь за счет введения “мигающего зеленого” как переходного этапа между зеленым и красным светом для того, чтобы пешеходы могли принимать решение относительно перехода дороги в соответствии с собственными физическими кондициями. Кроме того, Федерация предлагает устанавливать аппараты обратного отсчета и светодиодные лампы освещения переходов для улучшения видимости, особенно в темное время.

“Эти меры особенно необходимы для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями и учитывая старение населения в Европе”, - отмечает Федерация.

Согласно результатам исследования, переходы, которые получили наилучшую оценку, обустроены в Братиславе, в Роттердаме – наибольшее количество переходов, получивших положительную оценку, а в Страсбурге – наибольшее количество переходов, получивших оценку “очень хорошо”.

В то же время, 53 из 310 переходов оценены негативно. При этом, хуже всего обустроены переходы в Милане и в Неаполе, где ни один переход не получил положительной оценки.

Исследование проводилось с 3 июня по 24 сентября в 31 городе Европы: Барселоне, Белграде, Берлине, Братиславе, Брюсселе, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дубровнике, Франкфурте, Женеве, Хельсинки, Истамбуле, Линце, Любляне, Лондоне, Люксембурге, Мадриде, Милане, Мюнхене, Неаполе, Осло, Париже, Праге, Риме, Роттердаме, Севилье, Стокгольме, Страсбурге, Вене и Загребе.