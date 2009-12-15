"Воля" заявляет, что не причастна к организации заказных материалов против АМКУ

ООО «Воля-Кабель» (ВОЛЯ) опровергает заявление пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в отношении возможной причастности компании к организации заказных материалов против Комитета http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=159724&cat_id=59331 . Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте компании ВОЛЯ. http://volia.com/about/pr/pressreleases/2009-12/776.

В частности, речь идет об информации, в которой указано, что «АМКУ допускает, что ВОЛЯ причастна к организации заказной информационной кампании против Комитета».

«После брифинга, проведенного сегодня (14 декабря. – УНИАН) и.о. главы АМКУ Александром МЕЛЬНИЧЕНКО, в компанию стали поступать запросы представителей СМИ с просьбой прокомментировать опубликованное заявление пресс-службы Комитета. Компания ВОЛЯ считает, что подобными заявлениями, которые не соответствуют действительности и ничем не подкреплены, подрывается как деловая репутация компании, так и доверие к такому уважаемому органу, как АМКУ», - процитировали в пресс-службе ВОЛЯ заявление президента компании Сергея БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что «компания всегда занимала взвешенную и конструктивную позицию в вопросах взаимодействия с АМКУ, оперативно реагировала на запросы АМКУ относительно предоставления необходимой информации по ценообразованию, конкурентной среды на рынке предоставления услуги доступа к телевизионным программам, в том числе - отреагировала на обращение главы АМКУ о совместной рабочей группе».

Вместе с тем в компании ВОЛЯ подчеркивают, «принятие решения о снижении цены на социальный пакет «Украина», предназначенный для социально уязвимой аудитории является доказательством того, что компания руководствуется анализом рыночной ситуации». «Компания предпримет максимум усилий, чтобы удержать цену на этом уровне максимально длительный период», - говорится в информации.

По мнению ВОЛИ, свою официальную позицию по действиям АМКУ в отношении компании они всегда высказывают открыто и публично. При этом, как отмечают в пресс-службе, «ВОЛЯ не отслеживает детально все публикации в СМИ касательно АМКУ».

«У нас нет необходимости заниматься мониторингом содержания всех публикаций в отношении действий АМКУ по всем отраслям и рынкам, на которых Комитет сейчас ведет многочисленные расследования. Тем более, что, по нашему глубокому убеждению, редакционная политика - является самостоятельным решением каждого украинского СМИ», - подчеркнула руководитель PR-отдела компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Как напоминают в пресс-службе ВОЛИ, в начале 2009 года президент компании Сергей БОЙКО заявил о проведении расследования в отношении региональных предприятий, которые объявили о приведении своей деятельности к единым высоким стандартам предоставления услуг для получения права на использование товарного знака и бренда ВОЛЯ.

«Компания выражает надежду, что руководство АМКУ при оценке информации будет основываться на фактах конкретных конструктивных действий компании и официальной информацией компании, которая была и есть открытой и публичной, что позволяет находить конструктивные и взвешенные решения по любым, в том числе, спорным вопросам», - подытоживают в компании ВОЛЯ.