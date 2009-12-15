Порты Крыма снизили переработку грузов на 4,7%

За январь-ноябрь 2009 г. порты Автономной Республики Крым переработали 11054,4 тыс. тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, основную часть грузопотока составляют сухогрузы - 83,4%. С начала года в крымских портах зафиксировано снижение переработки транзитных грузов - на 5,7%, грузов внутреннего сообщения - на 14,3% и импортных - на 37,9%. Вместе с тем, отмечен рост перевалки экспортных грузов на 7,1%.

За 11 месяцев 2009 г. в портах Крыма прошли обработку 2,1 тыс. судов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Из общего количества судов 83,3% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2009 г. портами Автономной Республики Крым переработано около 10 млн. тонн грузов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.