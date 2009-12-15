Дата-центр ВОЛЯ и SHALB объявили о запуске совместной программы

Дата-центр Воляи Агентство информационной безопасности SHALB запустили совместную партнерскую программу www.dc.volia.com. , в рамках которой все абоненты Дата-центра смогут на протяжении месяца бесплатно протестировать систему удаленного мониторинга SPAE и получить 25%-ную скидку на дальнейшее пользование этим сервисом. Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой ООО «Воля-Кабель» (ВОЛЯ).

В частности, как говорится в сообщении, SPAE – это новейшая система удаленного мониторинга, которая включает все

необходимые возможности для полного контроля и анализа работоспособности сервера: круглосуточный мониторинг состояния серверных служб с моментальной нотификацией о неисправностях по email, sms, icq; автоматическую инвентаризацию аппаратных характеристик сервера; ежедневный аудит безопасности; визуализацию и построение графиков используемых ресурсов за различные интервалы времени; простой web-интерфейс, который не требует высокой технической квалификации пользователя.

«Сотрудничество с компанией SHALB позволит предложить абонентам Дата-центра уникальный по своему содержанию сервис – механизм управления собственными серверами внутри отдельно взятого проекта, для которого важны максимальная доступность, безопасность и быстрое реагирование на возникшие проблемы», - отметил руководитель Дата-центра ВОЛЯ Алексей АКУЛОВ.

Как отмечают в пресс-службе ВОЛЯ, целью данной партнерской программы является оптимизация работы пользователей услуг хостинга серверов, направленная на оперативное выявление и устранение проблем с сервером и призванная обеспечить полноценное функционирование оборудования клиента.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯявляется подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещения сервера на специально оборудованной технической площадке и подключения его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯявляется национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине Дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.