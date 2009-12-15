УЗ назначила 40 дополнительных поездов на новогодние праздники

По состоянию на 15 декабря 2009 года железные дороги Украины назначили 40 дополнительных поездов на новогодние и зимние праздники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 13 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 — Приднепровская; 6 — Одесская; 5 — Южная, 3 — Львовская; 4 — Донецкая. Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что по состоянию на 15 декабря 2009 года в свободной продаже имеется следующее количество мест: в поездах крымского направления на 29 декабря — 1310 мест, на 30 декабря — 286; в поездах львовского направления на 29 декабря — 1763 мест, на 30 декабря — 1021; в поездах ужгородского направления на 29 декабря — 267 мест, на 30 декабря — 1375; в поездах Ивано-Франковского направления на 29 декабря — 187 мест, на 30 декабря — 900; в поездах черновицкого направления на 29 декабря — 165 мест, на 30 декабря — 167.