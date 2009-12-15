Львовский аэропорт не будут закрывать на период реконструкции

В 2010 году львовский аэропорт будет работать в привычном режиме. Его не будут закрывать на период проведения реконструкции и ремонтных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Вчера было проведено совещание в Министерстве транспорта и связи Украины под руководством заместителя министра господина ДАВЫДОВА. В совещании также принимали участие представители института «Аэропроект» и представители по вопросам безопасности. И было принято решение, что в 2010 году аэродром будет работать в привычном режиме», - отметил А.САДОВЫЙ.

Он отметил, что будет дополнительно усилена команда проектантов, «чтобы в 2011 году можно было также максимально долго использовать взлетную полосу».

«Возможно, на некоторое время в 2011 году, если такое решение будет принято, во Львов смогут летать самолеты небольших габаритов - АН, АТР. Но это еще под вопросом. Мы делаем все возможное, чтобы аэропорт продолжал работать в привычном режиме и в 2011 году. Это европейская практика, когда при реконструкции аэропорты не закрывают», - сказал А.САДОВЫЙ.

Напомним, что городской председатель Львова обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с письмом относительно ситуации вокруг реконструкции аэропорта. В частности, городской председатель подчеркивал недопустимость закрытия на время реконструкции аэропорта «Львов».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА ранее заявлял, что по предварительным данным, закрытие аэропорта «Львов» для проведения необходимых строительных и ремонтных работ для подготовки к Евро-2012 планируется на 1 апреля 2010 года.