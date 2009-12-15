Дарницкий мост в Киеве профинансирован только наполовину

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отмечает недофинансирование работ по строительству нового железнодорожно-автомобильного мостового перехода в г. Киеве (Дарницкого моста): при запланированных в бюджете 650 млн. грн. ЮЗЖД получила 330 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Юго-Западной железной дороги со ссылкой на начальника ЮЗЖД Алексея КРИВОПИШИНА.

Что касается железнодорожной составляющей моста, то, по его словам, ЮЗЖД завершает строительство, однако из-за экономического кризиса работы ведутся фактически в долг. «Понимая тяжелое положение государства во время кризиса, работы проводим в авансовом режиме. Впрочем, темпы работ не уменьшились, строительство выполняется в соответствии с графиком», - отметил А.КРИВОПИШИН. По его данным, уже проложены оба пути по мосту, проводится электрификация. «На сегодня завершаются работы по проведению контактной сети, путейщики уже закончили свои строительные работы, поэтому железнодорожная составляющая готова на 95-98%», - отметил он.

В то же время, что касается автомобильной составляющей, по данным начальника ЮЗЖД, существует серьезное недофинансирование из бюджета. Завершить автомобильную часть моста планируется до Евро-2012 года.

Как сообщал УНИАН, в начале мая начальник ЮЗЖД А.КРИВОПИШИН заявлял, что строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве ведется неудовлетворительными темпами из-за отсутствия финансирования. В то же время он отметил, что отставание будет наверстано и до конца этого года откроется второй железнодорожный путь.

В целом на 2009 г. предусмотрено выделить на строительство из Стабфонда 650 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.