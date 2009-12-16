Убытки авиакомпаний составят в 2010 г 5,6 млрд долл

Убытки авиакомпаний составят в 2010 г 5,6 млрд долларов. Как подчеркивается в докладе, распространенном во вторник Международной ассоциацией воздушного транспорта /IATA/, эта сумма меньше ожидающихся по итогам текущего года потерь в размере 11 млрд долл, однако больше, чем изначально прогнозировавшиеся 3,8 млрд долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

При этом основные потери - 2,5 млрд долл - понесут европейские компании, а единственный регион, где авиаперевозчики останутся в плюсе - Латинская Америка. "Мы заканчиваем ужасный год, и подходим к концу ужасного десятилетия, ставшего временем вызовов для авиации", - признал генеральный директор IATA Джиованни Бисигнани. По его словам, с 2000 по 2009 гг авиакомпании понесли убытки в размере 49,1 млрд долл, то есть, в среднем, около 5 млрд долл в год.

Одной из причин столь пессимистичных прогнозов на следующий год IATA называет дорожающее авиационное топливо. Доля расходов на горючее в операционных издержках компаний должна достичь в 2010 г 26 проц, то есть в два раза больше, чем в 2001-2002 гг.

Общий доход авиакомпаний, как ожидается, вырастет в 2010 г на 4,9 проц и достигнет 478 млрд долл. Однако это на 57 млрд долл меньше, чем доходы 2008 г. Число пассажиров в будущем году должно увеличиться на 2,5 проц и достичь 2,28 млрд человек.

Членами IATA являются 230 авиакомпаний, отвечающих за 93 проц объема международного авиасообщения.