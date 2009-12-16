DST намерена купить мессенджер ICQ

Инвесткомпания Digital Sky Technologies (DST) Юрия МИЛЬНЕРА, Григория ФИНГЕРА и Алишера УСМАНОВА может купить самый популярный мессенджер — ICQ. Сумма сделки может составить 200-250 млн. долл. США, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что аудитория этого популярного в рунете мессенджера могла бы пригодиться Mail.ru, подконтрольной DST. Mail.ru владеет аналогичным проектом «Агент@Mail.ru» с ежемесячной аудиторией около 12 млн. пользователей. ICQ — его основной конкурент в России.

Сообщается также, что источник The Wall Street Journal, близкий к участникам потенциальной сделки, подтвердил факт переговоров с DST. Однако другой близкий к DST менеджер говорит, что переговоры пока на ранней стадии, и конкретные суммы не обсуждались.

Если ICQ достанется Mail.ru, «Яндекс» и Rambler могут отказаться от сотрудничества с ней, предполагает руководитель управления корпоративных финансов ИК «Финам» Алексей КУРАСОВ. Если это случится, их аудитория, скорее всего, перейдет на собственные мессенджеры «Яндекса» и Rambler, поскольку здесь важен фактор лояльности порталу, а не сервису мгновенных сообщений, считает он.

«Яндекс» готов продолжать сотрудничать с ICQ, если после смены акционера пользователи и дальше смогут получать «аську» с поиском и другими сервисами «Яндекса» внутри, говорит представитель поисковика Дина ЛИТВИНОВА. Все будет зависеть от новых условий, соглашается представитель Rambler Константин Воронцов.

Справка УНИАН. ICQ была создана в 1996 г. несколькими израильскими старшеклассниками, которые через два года продали ее AOL за 287 млн. долл. Но на ключевом для IT-компаний рынке США ей не удалось отвоевать серьезную долю у мессенджеров Microsoft, Yahoo!, Google. Более того, ей пришлось конкурировать с аналогичным продуктом внутри AOL — AOL Instant Messenger (AIM). Доля ICQ в США в середине 2008 г. составила всего 2,3%, по данным Eco Communications, в то время как у AIM было 35% рынка.

В начале декабря AOL стала самостоятельной компанией, отделившись от Time Warner, и начала продавать непрофильные активы, в том числе ICQ. AOL оценила компанию в 300 млн. долл. В числе интересующихся ICQ американская пресса называла и партнера DST по Mail.ru — холдинг Naspers. Но его гендиректор Кус БЕККЕР это опроверг. А источник в DST говорит, что возможное партнерство с Naspers при покупке ICQ еще не обсуждалось.